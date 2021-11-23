Rektör Karacoşkun’dan 24 Kasım mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Kanacoşkun, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Kanacoşkun, Dünyaya geldiği anda öğrenmeye başlanıldığını ifade ederek, “Dünya ilk öğretmenimizdir. Hava, ciğerlerimize, güneş gözlerimize, kuşların sesi kulaklarımıza öğretmenlik eder. Annemiz sadece bize değil dünyaya sevgiyi, adaleti ve iyiliği öğretir. Babamızın elleri dünyaya nasıl tutunacağımızın öğretmenidir. Dünyanın binbir türlü halini sayılarla, harflerle, denklemlerle, ayetlerle, türkülerle, çizgilerle bize malum eden öğretmenlerimizdir. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım” ifadesine yer verdi.

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