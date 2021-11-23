Kuyumcuya sahte bilezik satmak isterken yakalanan şüpheli serbest

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalışırken yakalanan M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuyumcular Çarşısı'nda sahte bilezik satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, şüphelinin M.K. olduğunu belirleyip, takibe aldı. M.K., girdiği kuyumcu dükkanında sahte altın bilezik bozdurmak isterken yakalandı. M.K.'nin aracında yapılan aramada da 12 sahte bilezik ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-11-23 16:08:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.