Rektör Karacoşkun, Kültür Varlıkları derneğiyle bir araya geldi

Kilis Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Üzümbalı ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.
Kilis’in doğal, kültürel ve tarihî değerlerini ortaya çıkarmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Kilis Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Üzümbalı ile Dernek Üyeleri Hasan Sert, Bülent Seylitlioğlu, Murat Ateşalioğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi.
Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarımıza teşekkür etti.
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