Jandarmadan "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi

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Kilis’te, jandarma tarafından başlatılan "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında traktör sürücülerine eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kilis Valiliği ve Kilis Ziraat Odası Başkanlığının da desteği ile traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, amacıyla tarım araçlarının kullanımını daha güvenli hale getirmek, trafik güvenliğini sağlamak, vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi Merkeze bağlı Yavuzlu köyünde başlatıldı. Proje kapsamında traktör romörklarına reflektör takılarak köyün işlek yerlerine afiş asılıp, vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı. Önümüzdeki günlerde aynı uygulamanın il merkeze ve köylerinde de yapılacağı bildirildi.

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