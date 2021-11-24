Hayırsever iş ınsanından 2 okul yapımı için arsa bağışı

Kilisli hayırsever iş insanı Tahsin Pamukçuoğlu tarafından 6 bin metre kare arsanın 2 okul yapılması için Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışladı.

Ekrem Çetin Mahallesinin yeni imara açılan Kent ormanlarının bulunduğu bölgeye 2 okul yaptırılması için iş insanı Tahsin Pamukçuoğlu tarafından, 6 bin metrekarelik arsa bağışında bulunuldu.

Pamukçuoğlu, “Kilis kent orman bölgesi yanında 6 bin 4 metrekare İl Milli Eğitim müdürlüğüne arsa bağışı yaptım. Arsanın rahmetli Reşit Pamukçuoğlu ve Annem Feride Pamukçuoğlu adına iki adet okul yapılacak” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Hayırsever iş insanı Tahsin Pamukçuoğlu tarafından 6 bin metre kare arsanın 2 okul yapılması için bağışta bulunduğunu, en kısa süre içerisinde projesi hazırlanarak, okulların yapımına başlamayı hedeflediklerini söyledi.

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