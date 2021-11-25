Öğrenciler Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldiler.
FenEdebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2. sınıf öğrencileri Dilruba Oğuz ile Kağan Cem Kayacı 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, RektörProf. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti. Öğrenciler, Rektör Karacoşkun’a çiçek takdim ederek öğretmenler gününü kutladılar. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, kutlamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür etti.
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