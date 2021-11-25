"21. Yüzyılda Öğretmen Olmak" konulu panel düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “21. Yüzyılda Öğretmen Olmak” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından “Öğretmenler Günü” etkinliği kapsamında “21. Yüzyılda Öğretmen Olmak” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmalarını, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Ruhat Yaşar gerçekleştirdi.

Panelde, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Alptekin yönlendirici ve Dr. Öğr. Üyesi Türkan Çelik ile Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Simsar konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar eğitim ve öğretimde son kullanılan teknolojilere ve teknoloji kullanımında öğretmenlere düşen görevlere değindi. Konuşmacılar tarafından dünyada öğretmen yetiştirme konusunda yaşanan gelişmeler çeşitli raporlar eşliğinde sunuldu.

Programın devamında Öğr. Gör. Ali Nünükoğlu, Öğr. Gör. Dr. Özgüç Acun Arslan ve Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programın hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde katkısı olan akademisyenlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile program sona erdi.

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