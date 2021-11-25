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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili kadınlardan şiddet açıklaması

İHA

AK Partili kadınlardan şiddet açıklaması

Kilis’te, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, kadına yönelik şiddetin kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranış olduğunu ifade etti. Öztin, “Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyada bir sorundur. AK Parti olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık. 2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz seçim beyannamemizden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik. 2004 yılında Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız değişiklik ile 'Töre Nedeniyle' ifadesini ekleyerek, töre cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medeni Kanun, İş Kanunu’nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'ni (ŞÖNİM) kurduk. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), elektronik kelepçe, Alo 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekûn mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor. Bizim medeniyetimiz, kadın, erkek, çocuk, her bir insana muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir” dedi.
Basın açıklamasına AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Merkez ilçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara, ve AK Partili kadınlar katıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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