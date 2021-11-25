“Uyuşturucu ile mücadele” toplantısı yapıldı

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Kilis’e, “Uyuşturucu ile mücadele” kapsamında görüş ve önerilerin alındığı bir toplantı yapıldı.

Kilis Belediyesi Söğütlüdere Sosyal Tesislerinde AK Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, mahalle muhtarları ile yetkililer katıldı.

Toplantıya katılan yetkililer, Son günlerde artan intiharlar, madde kullanımının önlenmesi ile ilgili görüşlerini, düşüncelerini ve önerilerini anlattılar.

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