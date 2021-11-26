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Şehit askerin cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderildi

DHA

Şehit askerin cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderildi


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan şüphelilere müdahale sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç´in (29) cenazesi, memleketi Gaziantep´e gönderildi.
Olay, gece saatlerinde Suriye sınırındaki Hilaltepe Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Yasa dışı yollarda Suriye´ye geçmeye çalışan gruba müdahale geden güvenlik güçlerine ateş açıldı. Saldırıda Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç yaralandı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş Dinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç´in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep´e gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-11-26 09:55:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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