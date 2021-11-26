Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



5 KİŞİ GÖZALTINDA

Suriye sınırında, kaçak geçişi engellemeye yönelik müdahale sırasında Uzman Çavuş Sedat Dinç'in şehit olmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sınır hattından Suriye tarafına geçiş yapmalarına engel olan güvenlik güçlerine pompalı tüfekle ateş açarak Sedat Dinç'i şehit eden grupta bulunan 5 kişinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-11-26 16:06:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.