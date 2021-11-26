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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Soytürk'ten aşı çağrısı

İHA

Vali Soytürk'ten aşı çağrısı

Kilis Valisi Recep Soytürk, pandeminin aşı ile birlikte Kilis'te kontrol altına alındığını belirterek, aşı olmayanlara da bir an önce aşılarını olması için çağrıda bulundu.
Vali Soytürk, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Pandeminin aşı ile birlikte Kilis’te kontrol altına alındığını belirten Soytürk, "Şuan hastanemizi sıkıntıya koyacak bir durum yok. Tüm vatandaşlarımızı, kurallara uymaya, aşı olmayanları aşı olmaya çağırıyorum" dedi.
Yeni okullar yapılıyor
Eğitimde yaşanan sıkıntıların yeni yapılan okullarla birlikte çözmeye çalıştıklarını anlatan Soytürk, "Eğitimde yaşananan sıkıntıları, yaptığımız okullar ve yapılacak okullar ile çözmeye çalışıyoruz. Hayır sever işadamlarımız tarafından yaptırılan okulların bir kısmı devreye alındı. Bir fabrikanın arsasında okul yapımı proje çalışmaları devam ediyor. Proje çok ünlü bir mimar tarafından çiziliyor. Projesinin masrafını da bir aşadamımız tarafından karşılanıyor. İnşallah, önümdeki yıl bir aksilik olmaz ise buraya yapılacak okulların temelini atar hala geleceğimizi düşünüyorum. Buranın dışında da okul yapılması için arsa teminine çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Soğuk sıkım zeytinyağı üretimi arttı
Vali Soytürk, kentteki soğuk sıkım zeytinyağı üretiminin arttığını belirterek, "Zeytin yağı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıllarda uluslararası yarışmalarda 5 ödül aldık. Bir çok firmamız, soğuk sıkım zeytinyağı ürütmeye başladı. Yeni özel makineler aldı. İnşallah, zeytinyağımızı tüm dünyaya tanıtacağız" ifadelerini kullandı.
Horoz karasında paketleme tesisi
Horoz Karası olarak bilenen Kilis karası üzüm ile ilgili paketleme tesisi kurulduğunu hatırlatan Vali Recep Soytürk, "Üzüm üreticiler birliğine paketleme tesis kurduk. Üzüm Üreticileri Birliği Başkanlığını da İl Genel Başkanımız yürütüyor. İnşallah, önümüzdeki yıl daha güzel işler çıkarılacağını düşünüyorum” dedi.
OSB çalışmaları
PolateliŞahinbey OSB ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Soytürk, “Parselasyon aşamasına geldik. Fabrika yapacak kişilere arsa tahsis etmemize az kaldı. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Kilis OSB’nin gelişmesi ve yeni fabrikaların kurulması ve devam eden inşaatlar gerçekten bizleri sevindiriyor. İlimize büyük destek oluyorlar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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