Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Necioğlu vefat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Necioğlu vefat etti

İHA

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Necioğlu vefat etti

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Safter Necioğlu’nun hayatını kaybetmesi memleketi Kilis’te, üzüntüyle karşılandı.
90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeden Emekli Orgeneral Safter Necioğlu’nun cenazesinin, 29 Kasım Pazartesi günü öğle namazını müteakip, Üsküdar Selimiye Camii'nden kaldırılacağı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defin edileceği öğrenildi.

Safter Necioğlu kimdir
Safter Necioğlu, 1931 yılında Kilis’te doğdu. 1950 yılında Harp Okulu'ndan asteğmen rütbesiyle mezun olan Necioğlu, pilotaj eğitimini 1953 yılında Hava Okulu'nda tamamladı. Necioğlu 1954 yılında 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında av pilotu, 1956 yılında 114’üncü Filo Komutanlığında keşif pilotu, 1958 yılında Jet Eğitim Filosunda öğretmen pilot olarak görev yaptı.
1961 yılında girdiği Hava Harp Akademisi'nden 1963 yılında mezun olan Safter Necioğlu, 8’inci Ana Jet Üs Harekât subaylığına atandı. Necioğlu 1964 yılında 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı 182’nci Filo Komutanlığı, 1965 yılında 3’üncü Hava Kuvvet Komutanlığı Harekât Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 19671968 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Hava Komuta ve Kurmay Kolejinde kurs gördü, eğitimini tamamladıktan sonra 1970 yılına kadar Hava Harp Akademisi'nde öğretmenlik yaptı.
19701972 yılları arasında Brüksel NATO Karargâhı’nda Türk Askeri Temsilciliği Hava Planlama Subaylığı görevini yürüttü; Türkiye’ye dönüşünde 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Harekât Komutanlığına atandı. 1973 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Safter Necioğlu, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı oldu.
Necioğlu 1977 yılında tümgeneralliğe terfi ederek Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, 1979 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevlerini yürüttükten sonra 1981’de de korgeneralliğe terfi etti.
Safter Necioğlu 1981 yılında Genelkurmay ATASE Başkanlığı, 1983 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı, 1984 yılında 1’nci Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı görevine atandı.
1986 yılında orgeneralliğe terfi eden Necioğlu, Genelkurmay Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı görevinden sonra 1987 yılında Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevini yürüttü. Orgeneral Safter Necioğlu, 22 Ağustos 1988 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası’na sahip olan Hava Orgeneral Necioğlu, 30 Ağustos 1990 tarihinde emekliye ayrıldı.
90 yaşında hayatını kaybeden 18’inci Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Hava Orgeneral Safter Necioğlu, 2 çocuk babasıydı. 19881990 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Safter Necioğlu’nun ismi Kilis’te bulvar ile caddeye verilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Soytürk'ten aşı çağrısı
YEREL HABERLER Vali Soytürk'ten aşı çağrısı
Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (3)
YEREL HABERLER Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e ...
Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili 5 gözaltı
Şehit askerin cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderildi
YEREL HABERLER Şehit askerin cenazesi memleketi Gaziantep'e ...
Suriye Sınırında hain saldırı: 1 şehit
YEREL HABERLER Suriye Sınırında hain saldırı: 1 şehit
Rektör Karacoşkun’a öğretmenler günü ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun’a öğretmenler günü ziyareti
“Uyuşturucu ile mücadele” toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER “Uyuşturucu ile mücadele” toplantısı yapıldı
AK Partili kadınlardan şiddet açıklaması
YEREL HABERLER AK Partili kadınlardan şiddet açıklaması
Emekli öğretmen Özköseler’e Öğretmenler Gününü ziyareti
YEREL HABERLER Emekli öğretmen Özköseler’e Öğretmenler Gününü ...
"21. Yüzyılda Öğretmen Olmak" konulu panel düzenlendi
YEREL HABERLER "21. Yüzyılda Öğretmen Olmak" konulu panel düzenlendi
Öğrenciler Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi
YEREL HABERLER Öğrenciler Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.