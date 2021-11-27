Kilis’te “Gençliğe Değer" semineri

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Kilis’te, İl Müftülüğü personeli tarafından “Gençliğe Değer" semineri verildi.

Kilis İl Müftülüğü İle İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Protokol kapsamında 20212022 Eğitim Öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ortaokul ve Liselerin pansiyonlarında kalan öğrencilere "Gençliğe Değer" seminerleri devam ediyor. .Manevi danışman Zeynep Taşkın, Mehmet Zelzele Fen Lisesinde, Manevi Danışman Endam Şen Nedim Ökmen Anadolu lisesinde katılımlarıyla gerçekleştirildi. Seminerlerin 2021 2022 Eğitim Öğretim yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

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