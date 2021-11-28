Elbeylispor: 2 Payasspor: 1

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Elbeylispor kendi saha ve seyircisi önünde Payasspor’u 21 yendi.
Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada Payaspor’un gölünü 50 dakikada Mustafa Yılmaz kaydetti. Ataklarını sıklaştıran Elbeylispor 66 dakikada Barış Taşkesen, 67 dakikada Mert Özcan’ın attığı goller ile 21 öne geçti. Karşılaşma Elbeylispor’un 21 galibiyeti ile sona erdi.
Karşılaşmayı Elbeylispor’un Onursal Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da izledi.
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