Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis’te

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Kilis´e geldi.

Öğle saatlerinde kente gelen Bakan Derya Yanık ilk olarak Kilis Valiliğini ziyaret etti. Bakan Yanık, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Recep Soytürk´ten kente ilişkin brifing aldı. Bakan Derya Yanık, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan´ı ve AK Parti il teşkilatını ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-11-29 14:33:24



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