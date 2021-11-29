Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



3 KİŞİ TUTUKLANDI

Uzman çavuş Savaş Dinç'in şehit edilmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve M.H. sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler M.H., Y.E.K. ve M.S. ise tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis DHA

2021-11-29 17:10:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.