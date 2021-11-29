Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis´te (2)



BARINMA MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan ve Suriyeli sığınmacıların yaşamlarını sürdürdüğü Geçici Barınma Merkezini ziyaret etti. Merkezle ilgili bilgiler alan Bakan Yanık, daha sonra kampta yaşamını sürdüren Suriyeli ailelerle sohbet etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Yanık, Suriye iç savaşının başlamasının ardından Kilis'in sığınmacılara ev sahipliği yaptığını ifade etti. 10 yılı aşkın süredir iç savaşta kaçan miyonlarca insanın Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Dünyada örneği görülmemiş ölçüde başarıyla, cömertlikle kendi vatandaşlarımız için düşündüğümüz o onurlu hayatı sığınmacı kardeşlerimiz için de sağlamaya çalıştığımız bir ortamı oluşturmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sürekli ifade ettiği gibi dünya Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı, insan haklarını adeta hiçe sayan tutumunun karşısında sınıfta kaldı. Dünya gelişmiş ülkeleriyle, BM ve NATO´suyla aklınıza gelebilecek bütün örgütlü toplumlarıyla Suriye meselesi karşısında sınıfta kaldı. Dünya bu sorunun büyümesindeki rolü ile ve sığınmacı kardeşlerimize insani yardım noktasında sınıfta kaldılar. Türkiye bu anlamda dünyaya aslında bir insanlık dersi veriyor" diye konuştu.

Elbeyli Geçici Barınma Merkezinde 8 binden fazla sığınmacının yaşamını sürdürdüğünü dile getiren Bakan Yanık, "Türkiye, büyük devlet olma şuuruyla herkesten bağımsız olarak 10 yıldır burada. Bu ve benzeri kamplarda zaten bütün dünyanın gözünün önünde duruyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-11-29 18:28:51



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