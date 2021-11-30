Kilis'te "Savaş, Göç ve Kadın" paneli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te "Savaş, Göç ve Kadın" paneli

İHA

Kilis'te "Savaş, Göç ve Kadın" paneli

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Savaş, Göç ve Kadın” başlıklı panel gerçekleştirildi.
7 Aralık Üniversitesinde , 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Orta Doğu Araştırmaları Merkezi tarafından “Savaş, Göç ve Kadın” başlıklı panel düzenlendi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden panelde Dr. Öğr. Üyesi Onur Varolun’un yönlendirici; Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları ile Dr. Öğr. Üyesi İpek Agcadağ Çelik konuşmacı olarak yer aldı. Harunoğulları, normal şartlarda cinsiyete dayalı ayrımcılık sebebiyle sosyopsikolojik açıdan baskı altında olan ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet pratiklerini farklı boyutlarıyla deneyimleyen kadınların, savaş ortamında şiddeti en can yakıcı biçimde yaşadıklarına değindi. Kadınların “kültürel kimliğin taşıyıcıları” olarak görülmesi dolayısıyla ulusal, etnik ve ideolojik farklılıklar sebebiyle cinsel şiddete maruz kaldıklarını aktaran Harunoğulları, tecavüzün erkeğin kadınını ve bölgesini koruyamaması, kurtaramamasına işaret ettiğini, savaşan tarafların iktidarsızlığını bir erkek ve asker olarak başarısızlığın kanıtı olarak görüldüğünü bu bağlamda da şiddetin gerçek hedefi erkek olsa da kadınların zarar gördüğünü vurguladı.
Agcadağ Çelik ise konuşmasının başında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, 25 Kasım 1960’ta Dominik Cumhuriyet’inde diktatörlüğe karşı savaş veren Mirabal Kardeşlerin tecavüz edilerek katledilmesini simgelediğini ifade etti.
Doç. Dr. Muazzez Harunoğlu ile birlikte hazırladıkları “Savaş, Göç ve Kadın” adlı kitaplarından hareketle Kilis’te kendisine yeni bir yaşam kuran çok sayıda Suriyeli kadın bulunduğunu; söz konusu kadınların önemli bir kısmının kendi ülkelerinde, kamplarda veya Kilis kent merkezinde savaşın ve göçün etkisiyle erken yaşta evlilik yaptıklarını belirtti.
Yapılan evliliklerin çok büyük bir oranının çocuk yaşta yapıldığını ifade eden Agcadağ Çelik, en fazla evlilik yapılan yaşın yüsde 34,2 oranla 16 yaş olduğunu belirtti. Agcadağ Çelik, Küçük yaşta evlenmenin kız çocuklarının becerilerini, iletişim olanaklarını, bilgilerini sınırladığını; sosyalleşmelerini engellediğini; kendi kararlarını verebilmenin önünde engel teşkil ettiğini söyledi.
Panel, sorucevap bölümünün ardından katılımcılara katılım belgeleri ve çiçek takdim edilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis´te (2)
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis´te ...
Uzman çavuşu şehit eden 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Uzman çavuşu şehit eden 3 zanlı tutuklandı
Bakan Yanık: "Dünya insani yardım noktasında sınıfta kaldı" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Yanık: "Dünya insani yardım noktasında sınıfta ...
Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)
YEREL HABERLER Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis´te
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis´te
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis’te
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis’te
Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına alınan şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına ...
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
YEREL HABERLER Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Şehidin kanı yerde kalmadı
YEREL HABERLER Şehidin kanı yerde kalmadı
Elbeylispor: 2 Payasspor: 1
YEREL HABERLER Elbeylispor: 2 Payasspor: 1
Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Muhtar, güven tazeledi
YEREL HABERLER Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Muhtar, güven ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.