OSB müteşebbis heyeti toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSB müteşebbis heyeti toplandı

İHA

OSB müteşebbis heyeti toplandı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı yapıldı.
Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısında gelinin son aşama, ele alındı. Vali Recep Soytürk, yaptığı açıklamada, Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyet toplantısının ilgili kurum ve kuruluşlar ile Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin katılımıyla yapıldığını ifade ederek, “ Toplantıda gündeme ilişkin konularla ilgili olarak görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda kararlar alındı” ifadesini kulland.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis'te göçmen kaçakçılığı
YEREL HABERLER Kilis'te göçmen kaçakçılığı
Kilis'te "Savaş, Göç ve Kadın" paneli
YEREL HABERLER Kilis'te "Savaş, Göç ve Kadın" paneli
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis´te (2)
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis´te ...
Uzman çavuşu şehit eden 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Uzman çavuşu şehit eden 3 zanlı tutuklandı
Bakan Yanık: "Dünya insani yardım noktasında sınıfta kaldı" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Elbeyli Geçici Barınma Merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Yanık: "Dünya insani yardım noktasında sınıfta ...
Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)
YEREL HABERLER Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis´te
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis´te
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis’te
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kilis’te
Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına alınan şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına ...
Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
YEREL HABERLER Uzman çavuşu şehit eden 5 zanlı adliyeye götürüldü
Şehidin kanı yerde kalmadı
YEREL HABERLER Şehidin kanı yerde kalmadı
Elbeylispor: 2 Payasspor: 1
YEREL HABERLER Elbeylispor: 2 Payasspor: 1
Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Muhtar, güven tazeledi
YEREL HABERLER Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Muhtar, güven ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.