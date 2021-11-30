Kilis’te Yunus Emre Konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Yunus Emre Zamanında Anadolu'nun Siyasi Durumu” başlıklı konferans gerçekleştirildi.
FenEdebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Pamuk'un konuşmacı, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Arş. Gör. Mustafa Koyuncu'nun yönlendirici olduğu “Yunus Emre Zamanında Anadolu'nun Siyasi Durumu” başlıklı konferans gerçekleştirildi. Pamuk, Yunus Emre'nin, Anadolu'nun en önemli manevi mimarlarından biri olduğuna işaret ederek konuşmasına başladı. Pamuk, Anadolu coğrafyası özelinde, Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde, Anadolu Selçukluları, Memlükler ve Moğolların da birbiri ile olan askeri ve siyasi münasebetlerine değindi. Konferans, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.