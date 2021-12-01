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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te “Gençliğe Değer" semineri

İHA

Kilis’te “Gençliğe Değer" semineri

Kilis’te, İl Müftülüğü personeli tarafından okullarda öğrencilere “Gençliğe Değer" semineri verilmeye devam ediyor.
Kilis İl Müftülüğü İle İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Protokol kapsamında 20212022 Eğitim Öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ortaokul ve Liselerin pansiyonlarında kalan öğrencilere "Gençliğe Değer" seminerleri devam ediyor. İl Müftülüğü personeli tarafından Ekrem Çetin Anadolu Lisesi, Mehmet Şanlı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nedim Ökmen Lisesi, Mehmet Zelzele Fen Lisesinde Gençliğe Değer" semineri verildi. Seminerlerin 2021 2022 Eğitim Öğretim yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

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