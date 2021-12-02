Rektör Karacoşkun’dan Dünya Engelliler Günü mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Dünya engelliler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “Engelli vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel alanlardaki başarıları, onlara imkân tanındığında neler yapabileceklerinin en güzel örneğidir. Engelli bireylerin toplumda daha aktif roller üstlenebilmeleri, onların sorunlarına çözüm üretebilmemiz ile sağlanacaktır. Ülkemizin en önemli duyarlılıklarından biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın artması dileğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum” ifadesine ver verdi.

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