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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’den Dünya Engelliler günü mesajı

İHA

Milletvekili Dülger’den Dünya Engelliler günü mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Engelleri aşmak bir inanç meselesi olduğunu, başarının anahtarı öncelikle inanmaktan geçtiğini belirtti.
Dülger, “ Başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir. Hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında; tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadele, gerçekten takdire şayandır. Fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin tüm topluma yayılmasını; zihinlerdeki engellerin kaldırılmasının ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesini sağlamak, öteden beri bizim öncelikli konularımız arasında olmuştur. Engelli olmak asla bir kusur değildir. Unutulmamalı ki her insan bir gün engelli bir vatandaş olma potansiyeline sahiptir. Devletimiz ve hükumetimiz sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak, engelli vatandaşlarımıza eğitim, sağlık ve istihdam haklarına ait hizmetleri sunmakta, bu kapsamda çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan evde bakım hizmetleri, danışmanlık, destek, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, ilimizde de yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Yapılan çalışmaları bir lütuf olarak değil, uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendiriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor; kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ile selamlıyorum. Yetersizliklerin Engele dönüşmediği, engellerin yeterince aşıldığı, engelli insanların sevgi, saygı ve hoşgörüye boğulduğu günler görmek dileğiyle” ifadesine ver verdi.

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