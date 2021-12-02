Dr. Öğr. Üyesi Güloğlu, TRT GAP Radyosuna konuk oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Fatih Güloğlu, TRT GAP Radyosuna konuk oldu

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Güloğlu, TRT GAP Radyosu’nda katıldığı programda, “İç Göç ve Ailenin Dönüşümü” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Güloğlu, konuşmasında iç göçün tarihsel serüvenine ve gerçekleşen göçlerin sebeplerine değindi. Güloğlu, ülke içerisinde göç eden kişilerin ve ailelerin yeni bir mekanda yeni bir hayat kurma durumunun aileleri farklı bir deneyim yaşamaya mecbur bıraktığını ifade etti. Güloğlu, bu durumu aşmak için ailelerin, kendilerine korunaklı yaşam alanları oluşturmak adına mahalleler düzeyinde grup dayanışması kurduklarını vurguladı.

Ailelerin yaşadığı dönüşüm, genel olarak pejoratif bağlamda yorumlansa da Güloğlu bu süreci, yeni toplumsal örüntülerin kurulması bağlamında değerlendirdi.

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