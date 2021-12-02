Kilis´te, 60 yıl sonra Hanuka bayramı kutlandı



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, Yahudiler 60 yıl aradan sonra Hanuka bayramının kutlanmasına izin veren Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ettiler.

Hanuka bayramı kutlaması kapsamında Türkiye Hahambaşı İsak Haleva ile Türk Yahudi Toplumu eş Başkanı İshak İbrahimzadeh´ın da bulunduğu 40 kişilik gurup Kilis´e geldi. Sinagogda düzenlenen Hanuka bayram töreninde konuşan Türkiye Hahambaşı İsak Haleva, kendilerine böyle bir imkan sunan yetkililere teşekkür ederek, "Bir zamanlar dindaşlarımın bir cemaat halinde yaşadıkları bu güzel topraklarda ve onların yüce Tanrı'ya ibadetlerini ettikleri bu mekanda sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bugün burada Hanuka bayramımız dolayısıyla bulunuyoruz. Dualar eşliğinde yakacağımız mumlar barış, esenlik, aydınlık, kardeşlik, özlemlerimizi ve umutlarımızı simgelemektedir. Umut ediyor ve diliyorum ki Hanukanın bu mumları ruhlarımızı aydınlatsın, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşlik duyguları ülkemizi ve dünyamızı kuşatsın. Kilis´te yaklaşık 60 yıl aradan sonra Hanuka bayramını kutluyoruz" dedi.

Türk Yahudi Toplumu eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, kendi geçmişlerini anlamalarına olanak sağlayan Türkiye'ye teşekkür ederek, "Bize bu hafızaya oluşturan siyasi iradeye teşekkür ediyorum. Böyle bir iradenin var olmuş olması, bizim burada rahatlıkla duamızı yapabilmemiz, önemlidir. Kilisli olan kardeşimizin bir kısmı gelemedi, inşallah seneye de daha fazla katılım olacaktır" dedi.

Yahudiler ibaretlerini gerçekleştirdikten sonra Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a dua ettiler.

Kutlanalara katılan ve 55 yıl önce Kilis'ten ayrıldığını anlatan Raşel Nahmed, "Benim babam burada manifaturacıydı, sonra İsrail´e gittik. 55 yıl sonra Kilis´e geldik. Bütün hatıralarımız yeniden canlandı. Çok heyecanlıyım, çok şaşkınım, çok mutluyum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-12-02 20:05:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.