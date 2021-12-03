Farklı ülkelerdeki öğrencilerle tanışma toplantısı düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Uluslararası Öğrenci Tanışma" toplantısı gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenci topluluklarından Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından “Uluslararası Öğrenci Tanışma Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir, Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş, Öğr. Gör. Yusuf Avar, Öğr. Gör. Emre Baran Pak katıldı. Toplantı, Aldemir’in konuşmalarıyla başladı. Aldemir uluslararası öğrencilerin Üniversitede öğrenim görmesinin önemine değindikten sonra, uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları her zaman çözmeyi amaçladıklarını ve onlardan gelen talepleri her zaman öncelik olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Aldemir, Ayrıca, uluslararası öğrencilerin tüm öğrencilerimiz gibi eşit şartlara sahip olduğunu, onların uyum sağlama sorunlarını aşıp aktif olmalarını ve Erasmus+ gibi değişim programlarına katılımlarını teşvik ettiklerini belirtti. Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş ise Uluslararası Öğrenci Ofisi hakkında bilgiler paylaştı. Uluslararası öğrencilerin yanlarında olduklarını belirten Görentaş, yapılacak etkinlikler hakkında da bilgi verdi. Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde çalışan Öğr. Gör. Yusuf Avar, danışmanlığını yaptığı Uluslararası Öğrenci Topluluğunun hedeflerini açıkladıktan sonra topluluğun yapabileceği etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Avar, Başta uluslararası öğrenciler olmak üzere Türk öğrencilerinin de etkinliklere katılımlarını beklediklerini söyledi.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde çalışan Öğr. Gör. Emre Baran Pak ise, Erasmus+ ve Farabi değişim programları hakkında bilgiler verdi. Pak, programların öğrencilere kazanımları üzerinde duran Pak, aynı zamanda Erasmus+ ve Farabi değişim programlarının başvuru şartlarını ve diğer detayları açıkladı. Toplantı sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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