Jandarmadan uyuşturucu perasyonu

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Kilis’in Musabeyli ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 960 gram kubar asrar, 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Musabeyli ilçesinde yapılan ortak operasyonda Y.E.D. M.D. Ve H.D. isimli şahısların ortak kullanımındaki ikametlere baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 960 gram Kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişi işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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