Kilis’te işaret diliyle hutbe verildi

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Kilis’te, İl Müftülüğü Cuma namazında okunan hutbeyi işitme engelli vatandaşlara yönelik olarak işaret dili ile aktarıldı.

İl Müftülüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle, Engelli vatandaşları sosyal hayata dahil edebilmek, yaşamlarını kolaylaştırmak ve Cuma günleri okunan hutbeyi anlamalarını sağlamak amacıyla Ballıoğlu camiinde işaret diliyle hutbe verildi

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