Suriye'de 'Dünya Engelliler Günü' etkinliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle savaş mağduru engellilere yönelik Suriye'de etkinlik düzenledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, Suriye'deki etkinlik kapsamında, Azez kentinde yaşayan engellilerle bir araya geldi. Gönüllüler, yemekte buluştukları engellilere karanfil ve kıyafet hediye etti. Programa katılan Azezli engelliler ise etkinlikten memnun kaldıklarını ve hatırlandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, ilgililere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-12-03 15:22:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.