Üniversitede “Engel Olma Farkında Ol” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinde, “Engel Olma Farkında Ol” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karnas’ın yönlendiriciliği, Öğretmen Mahmut Açıkel ve Pınar Aydın’ın konuşmalarıyla başlayan programda, özel eğitime gereksinimi olan bireylerin özelliklerine değinildi.

Ülkemizde ve dünyada geçmişten günümüze engellilerle ilgili yapılan düzenlemeler ve bu düzenlemelerin günlük yaşama yansımalarına değinen Karnas, hem öğretmen hem de anne baba adayları olan dinleyicilere bazı tavsiyelerde bulundu. Karnas, Ön yargıları ortadan kaldırıp empati ile davranılmasının engelli bireylerin topluma uyum sağlamasında ve hayatlarının kolaylaştırılmasında önemli rol üstlendiği dile getirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden mezun olup öğretmen olarak görev yapan görme engelli Mahmut Açıkel, çocukluktan beri yaşadığı bazı sorunları dile getirdi. Asıl engelin zihinlerde olduğunu ifade eden Açıkel, okumanın, mücadele etmenin önemini vurguladı. Özel bir çocuk annesi olan Pınar Aydın, otizmli bir ailenin yaşadığı durumları farklı açılardan ele aldı. Rehberlik desteğinin ve sağlıklı iletişimin bu süreçte çok önemli olduğunu dile getiren Aydın, öğretmen adaylarına sabır ve sevginin önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fakülte öğrencilerinin “Hayat Bayram Olsa” şarkısını işaret dili ile sergiledikleri programın sonunda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar ve Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alper Yetkiner katılımcılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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