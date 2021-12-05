Kilis’te zeytinyağı fabrikaları tam kapasite çalışıyor Kilis’te zeytinyağı fabrikaları tam kapasite çalışarak zeytinleri yağa dönüştürüyor

Kilis’te zeytin hasadı sürerken, zeytinyağı fabrikaları tam kapasite çalışarak zeytinleri yağa dönüştürüyor.

Türkiye’de önemli bir zeytin merkezi olan Kilis’te, zeytin hasadı sürüyor. Zeytin bahçelerinden toplanan tane zeytinler yağa dönüştürülmek üzere fabrikalara getiriliyor. Kilis’teki zeytinyağı fabrikaları 24 saat çalışarak, üreticinin zeytin tanelerini yağa dönüştürüyor.



“Zeytinyağının kilosu 4045 TL arasında satılıyor, fabrikalar 24 saat çalışıyor”

Zeytinyağı fabrikası sahibi Süleyman Mercimek, 15 Ekim tarihinde zeytin hasadının başladığını ifade ederek, “Ocak ayının sonuna kadar zeytin hasadı devam etmektedir. Zeytinyağının asit oranına göre fiyat belirleniyor. 40 TL’den alıp, 4550 TL arasında alıcı buluyor. Fabrikamız 24 saat esasına göre çift vardiya çalışıyor. Günde 80 zeytin tanesinden yağ çıkarılıyor. Bu yıl rekolte az olmasına rağmen, bereketli bir sezon geçirilmektedir” dedi.

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