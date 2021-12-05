Kilis’te zincirleme kaza: 3 yaralı

Kilis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobiller park halindeki 2 otomobile daha çarparak maddi hasara yol açtı

Edinilen bilgiye göre, Ömer A. idaresindeki 40 DT 115 plakalı Renault marka otomobil, Mehmet Şanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi üzerinde Yusuf Y. yönetimindeki 80 AAP 047 plakalı Toyota Corolla otomobille çarpışarak devrildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarında bulunan park halindeki 2 otomobile çarparak maddi hasara yol açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Abdulkadir K (4), Hacı A. (12) ve Cuma T. (15) itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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