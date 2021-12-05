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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te zincirleme kaza: 3 yaralı

İHA

Kilis’te zincirleme kaza: 3 yaralı

Kilis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobiller park halindeki 2 otomobile daha çarparak maddi hasara yol açtı
Edinilen bilgiye göre, Ömer A. idaresindeki 40 DT 115 plakalı Renault marka otomobil, Mehmet Şanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi üzerinde Yusuf Y. yönetimindeki 80 AAP 047 plakalı Toyota Corolla otomobille çarpışarak devrildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarında bulunan park halindeki 2 otomobile çarparak maddi hasara yol açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Abdulkadir K (4), Hacı A. (12) ve Cuma T. (15) itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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