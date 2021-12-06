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Op. Dr. Bülent Demir: "360 derece liposuction ile tepeden tırnağa değişin" Op. Dr. Bülent Demir: "360 derece liposuction şişmanlık tedavisi değil"

İHA

Op. Dr. Bülent Demir: "360 derece liposuction ile tepeden tırnağa değişin" Op. Dr. Bülent Demir: "360 derece liposuction şişmanlık tedavisi değil"

Halk arasında “yağ aldırma” olarak bilinen liposuction, en çok yaptırılan estetik işlemler arasında yer alıyor. “360 derece liposuction” ise vücudunun gövde bölgesindeki yağlardan tek bir operasyonla kurtulmak isteyenlere uygulanıyor. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Demir, ameliyatla insanların tepeden tırnağa değişimi gözle görebileceğini ifade etti.
Operasyon hakkında bilgi veren Op. Dr. Bülent Demir, 360 derece liposuction”ın vücudunun gövde bölgesindeki yağlardan kurtulmak isteyenler için uygun bir ameliyat olduğunu belirterek, "Bu operasyonda vücut, yukarıdan aşağı doğru şekillendirilir. Çoğunlukla estetik amaçlıdır ve operasyonun amacı uygun adaylarda hastaya kum saati şeklinde bir görüntü kazandırmak amaçlı gerçekleştirilir” dedi.
"Karın düzleşir ben incelir"
Op. Dr. Bülent Demir, ameliyata gıdı bölgesininde ilave edilebileceğini kaydederek, "Eğer gıdı bölgesinde problem yoksa üst ve alt karın,sırt bölgelerine ve basenlere liposuction uygulanır.eğer gerekli ise kollara ve iç bacağa da ilave uygulama aynı seansta yapılabilir.360 derece liposuction; karnın düzleşmesini, belin incelmesini ve kavisin ortaya çıkmasını, basen çıkıntılarının yuvarlaklaşmasını, yağ biriken bölgelerdeki buna benzer estetik problemlerin giderilmesini sağlar. Özetle kol, bacak, karın, vücut çevresi ve bel bölgesini toparlar. Vücudu farklı noktalarından incelten bu ameliyat, tam anlamıyla fit ve sıkılaşmış bir görünüm kazandırır. Bu ameliyatta genellikle vaser liposuction veya lazer yönteminden faydalanılır" dedi.
"Hastanın vücut kitle indeksi 30'dan düşük olmalı"
360 derece liposuction’ın şişmanlık tedavisi şeklinde algılanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Op. Dr. Bülent Demir, “Bu uygulamanın temel amacı kişiyi zayıflatmak değildir. Söz konusu operasyon yalnızca bölgesel incelme uygulaması olup, aşırı kilo sorununa çözüm getirmez. İdeal kiloda olmasına rağmen daha sıkı ve ince bir görünüme kavuşmak isteyenlerde tercih edilir. 360 derece liposuction ameliyatının uygulanabilmesi için hastanın vücut kitle indeksinin 30’dan düşük olması gerekir” diye konuştu. Dr. Demir, “360 derece liposuction kimlere uygulanabilir?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “6 ay veya daha uzun süredir ideal kiloda olan, 18 yaşını geçmiş ve cilt elastikiyeti bozulmamış kişilere uygulanabilir. Tabii ki hastanın ameliyata ya da anesteziye engel teşkil eden bir rahatsızlığı da olmamalıdır.”
"Genel Anestezi altında yapılıyor"
Op. Dr. Bülent Demir, ameliyatın nasıl yapıldığını ise şöyle anlattı:
"Bu uygulamada VASER ve power asist liposuction kullanılmaktadır. Laser liposuction tercih edilirse, uygulamadan önce bölgede bulunan yağlar lazer enerjisi yardımıyla parçalanır. Vaser liposuction yönteminde ise yağ hücrelerinin parçalanması için ultrasonik ses dalgaları kullanılır. Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştiği için ağrı ve acı vermez. Küçültülen yağlar kanüller vasıtasıyla aspire edilir. Uygulamanın yapılacağı bölgelere 35 mm’lik ufak kesiler yapılır. Ardından yağlar, ince kanüllerle çıkarılır."
"Beslenmeye dikkat edilmezse verilen yağlar geri alınabilir"
Ameliyat sonrası hastaların diyet ve egzersiz yapmaları gerektiğini belirten Op. Dr. Bülent Demir, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında ise "Kişinin 1 gece hastanede kalması istenebilir. Operasyondan sonra hastaya korse verilir ve 1 ay boyunca takması gerekir. Ayrıca ameliyattan sonra yapılan lenf drenaj masajları fibrozisi önleyerek daha estetik bir görünüme katkıda bulunur .Hasta uygun bir diyet ve egzersiz programı tatbik etmelidir. Yaşam tarzı ve beslenme düzeninde yaptığı değişiklikleri kalıcı hâle getirmelidir. Aksi takdirde verilen yağların geri alınma riski mevcuttur. Elbette yeniden kilo alımı öyle kısa zamanda kolayca gerçekleşmez. Fakat bu ihtimalin de göz ardı edilmemesi gerekir" diye konuştu.

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