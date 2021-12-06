Rektör Karacoşkun’un Kurtuluş yıl dönümü mesajı

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Millİ Mücadele, yüce milletimizin Anadolu'nun her karış toprağına mübarek kanı ve tertemiz alın terini akıtarak tarihe yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Karacoşkun mesajında, "Tarihin bu eşsiz destanının en önemli bölümlerinden birini de güzide ilimiz Kilis'te verilen kurtuluş mücadelesi teşkil etmektedir.Bu anlamlı ve özel günde, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, çok kıymetli Kilisli hemşerilerimizin 7 Aralık Kurtuluş Bayramı'nı kutluyorum” ifaderine ver verdi.

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