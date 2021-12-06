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Vali Soytürk’ün 7 Aralık Kilis’in kurtuluş bayramı mesajı

İHA

Vali Soytürk’ün 7 Aralık Kilis’in kurtuluş bayramı mesajı

Vali Recep Soytürk, Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Soytürk, mesajında Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anadolu'nun güneyinde işgal edilen şehirlerin başında Kilis geldiğini hatırlatarak, "Gazi Mustafa Kemal'in, “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözünün yankı bulduğu şehirlerimizden biri olan Kilis, bu işgale karşı mahalli örgütlenmesini sağlayarak büyük bir destana imza atmıştır. Kilis halkının işgal kuvvetlerine 20 ay eşsiz direnişi neticesi ve vatanın diğer bölgelerindeki zaferler sonucunda, Fransızlar 7 Aralık 1921 yılında Kilis'ten çekilmek zorunda kalmıştır. Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında yaşananlar, bu milletin vatanı için verdiği tarifsiz azmin en güzel örneğini oluşturmaktadır. Gazi Mustafa Kemal’in, 7. Ordu Komutanı olarak 28 Ekim 1918'de Kilis Hükümet Konağı önünde, ‘İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler’ sözü daha milli mücadelenin başlangıcında Kurtuluş Savaşımızın Büyük Önderinin bu millete olan inancını perçinlemiştir.100 yıl önce yokluk ve imkansızlıklar içinde kazanılan bu zafer bugün bizlere değerlerine sahip çıkan, onu koruyan ve yaşatan bir toplumun, daima birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar yaşayacağını göstermiştir" ifarelerini kullandı.
Soytürk, mesajında, "Kültür birikimiyle Kilis, tarih boyunca, sanata, eğitime, bilime ve ticarete öncülük eden bir şehir olmuştur. Zengin ve eşsiz tarihiyle sadece geçmişi değil geleceği de temsil eden, iç savaş nedeniyle topraklarından uzaklaşmaya mecbur kalmış Suriyelilere ev sahipliği yaparak dünyada eşi görülmemiş bir misafirperverlik örneği sergileyen Kilis, barışın, sevginin ve kardeşliğin sembolü olarak gelecek nesillere aktarılacak, onların da gurur duyacakları bir miras olarak yarınları kucaklayacaktır. Bu vesileyle, Kilis’in 7 Aralık Kurtuluş Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğrunda canlarını hiçe sayan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Müslüman Beyi, Kartal Beyi, İslam Beyi, Şehit Sakıp Beyi, Mücahit Beyi, Şahin Beyi ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi saygıyla anıyor, tüm Kilisli Hemşerilerimin 100.kurtuluş yıldönümünü kutluyorum” ifadelerine de yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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