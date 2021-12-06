Kış öncesi çocuklara kıyafet dağıtıldı

Kilis’te “Bir çocuk da sen giydir, Ağlayan yüzler gülsün” sloganıyla başlatılan kampanya ile öğrencilere kıyafet dağıtıldı.

İyiDer ve Hicret Vakfı tarafından gerçekleştirilen kampanya hakkında bilgi veren Hicret Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Osman Gezgin, en güzel hayırlardan biri ağlayan yüzleri güldürmek olduğunu ifade ederek, "Hayırlarımızı anlamlandırmak adına yirmi iki yıldır aksatmadan Hicret Vakfı olarak ‘Ağlayan Yüzler Gülsün, Bir Çocukta Sen Giydir’ kampanyası düzenliyoruz. Binlerce gönüle ulaşmanın, gülen yüzlere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluk okul yaşına gelmemiş çocuklarımızdan, üniversiteli gençlerimize kadar binlercesini giydirmenin verdiği mutluluktur. Bu amaçla 1996 yılından beri ‘Bir Çocukta Sen Giydir’ kampanyası kapsamında veren el ile alan el arasında köprü olmakta ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize giyecek yardımında bulunmaktayız. Kilis İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Akkurt ile işbirliği içerisinde olup 17 Okulumuz adına pilot okul olarak seçilen Ahmet Yesevi Ortaokulunda teslim edilecektir. Okullarımızdan titizlikle tespit edilen ortaokul öğrencilerine 270 adet kaban, lise öğrencilerine ise 1500 adet çorap, 1500 adet iç çamaşırı, ve 500 adet kaşkol dağıtımını okul idarecileri tarafından dağıtılacaktır” dedi.

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