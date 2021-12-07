Kilis’te Kadın ve Aile konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Geçmişten Günümüze Kadın Hakları” başlıklı ekonferans gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) bünyesinde düzenlenen Kadın ve Aile Konferansları serisinin ikincisi “Geçmişten Günümüze Kadın Hakları” başlıklı ekonferans, Dr. Öğr. Üyesi Seher Maşkaraoğlu’nun yönlendiriciliği ve Avukat Emrecan Sohum’un sunumlarıyla gerçekleştirildi. Av. Emrecan Sohum, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü münasebetiyle düzenlenen ekonferansa 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nün anlam ve önemini anlatarak başladı. Ardından dünyada ve Türkiye’de kadın haklarının geçmişten günümüze nasıl bir gelişim gösterdiğine dikkat çekti. Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin ne yazık ki arttığını vurgulayan Sohum, şiddet olaylarına karşı kadınların başvurabileceği yerlere değindi. Konuşmasının sonunda ise şiddet mağdurlarının yasal haklarını anlattı. Konferans, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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