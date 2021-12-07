Yaralı şahin tedavi altına alındı

Kilis’te, vatandaşlar tarafından bulunarak jandarmaya teslim edilen yaralı şahin koruma altına alındı.

Kilis’in Kapdeğirmeni Köyü Çevre, İl Jandarma Komutanlığı Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından devriyesi gezerken, vatandaşlar tarafından bulunan ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına teslim edilen yaralı şahin, jandarma tarafından Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine götürüldü.

Bunada ilk müdahalesi yapılan şahin tedavi altına alındı.

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