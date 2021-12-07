Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı

İHA

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kent protokolünün şehitlik ziyaretinin ardından Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Kuvayi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyelerinin kente girişiyle kutlamalar başladı. Dernek üyeleri, kendilerini karşılayan protokol üyelerine Türk bayrağı hediye ederken, protokol üyeleri ise üyelere çiçek verdi. Daha sonra ise protokol dernek üyeleri ve vatandaşlar, Adnan Menderes kavşağından törenlerin yapılacağı Cumhuriyet meydanına kadar yürüyüş gerçekleşti. Burada ise Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru ile Kuvayi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği Başkanı Reşit Yetimoğlu tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşundan ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutladı.

"Bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir"
Günün anlam ve önemini anlatan konuşma ve okunan şiirlerden sonra kürsüye çıkan Belediye Başkanı Servet Ramazan, yaptığı konuşmada, tarihe altın harflerle yazılmış Kilis direnişinin 100'üncü yılını kutlamakta olduğunu belirterek, "Vatanımıza yönelik hain saldırılara karşı kahramanca mücadele eden atalarımız, aylar boyunca eşsiz bir direnişle düşmanı şehrimize sokmayarak, tarihte benzeri az görülen bir destan yazdılar. 100 yıl önce yazılan bu şanlı destan, bugün Kilisliyim diyen her bir vatandaşımız için bir gurur ve sevinç kaynağıdır. Ben de 100 yıl sonra bugün bu aziz şehrin Belediye Başkanlığını yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal’in, 7'nci Ordu Komutanı olarak 28 Ekim 1918'de, ‘İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler’ sözü, daha milli mücadelenin başında, Kilis’in ve Kilislilerin vatan savunmasında ne kadar önemli bir yerde durduğunu gözler önüne sermiştir. 100 yıl önce Aslan Beylerin, Kartal Beylerin, İslam Beylerin, Müslüman Beylerin, Şehit Sakıp Beylerin, Polat Beylerin ve burada ismini sayamadığım nice isimsiz kahramanların göstermiş oldukları kahramanlıklar ve fedakârlıklar, bugün bizlerin çalışma azmi ve kararlığında en büyük yol gösterici olmuştur ve olmaya devam edecektir. 100 yıl önce Kilis’te ortaya konulan azim ve kararlığın, milli birlik ve beraberlik duygusunun, bugün artarak siz kıymetli hemşerilerimin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin en kıymetli hazinesi olduğunu görmek, bizleri memleketimizin geleceği açısından oldukça heyecanlandırmaktadır” dedi.
Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 1'nci Dünya savaşı sonrasında ülkenin içinde bulunduğu işgal ile başlayan olumsuzluklar ve bunun getirdiği sıkıntılar içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen, Gazi Mustafa Kemal'in, "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözünün Kilis’te yankı bulduğunu ifade ederek, "Bu aziz toprakların, bu aziz memleketimizde başlayan, kahramanlık destanını yazmış bir ecdadın torunlarıyız” dedi.
Kilis’in düşman işgalinden kurutuluşunun yıl dönümü nedeniyle yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından Kilis yöresine özgü şarkılar söylenmesinden sonra halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehter takımının gösterisinden sonra resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Asker ve polislerin geçişi sırasında vatandaşlar, uzun süre asker ve polisleri alkışladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis’te “ Şehadet “ isimli tiyatro oyunu sergidendi
YEREL HABERLER Kilis’te “ Şehadet “ isimli tiyatro oyunu sergidendi
Yaralı şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı şahin tedavi altına alındı
Kilis’te Kadın ve Aile konferansı
YEREL HABERLER Kilis’te Kadın ve Aile konferansı
Kilis'te Türk Bayrağı ile kalpak dağıtıldı
YEREL HABERLER Kilis'te Türk Bayrağı ile kalpak dağıtıldı
KİTAM’da “Sevgi Her Engeli Aşar” etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER KİTAM’da “Sevgi Her Engeli Aşar” etkinliği düzenlendi
Kış öncesi çocuklara kıyafet dağıtıldı
YEREL HABERLER Kış öncesi çocuklara kıyafet dağıtıldı
Milletvekili Dülger’den 7 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’den 7 Aralık mesajı
Meclis üyeleri kalpak giydi
YEREL HABERLER Meclis üyeleri kalpak giydi
Başkan Ramazan’dan 7 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ramazan’dan 7 Aralık mesajı
Vali Soytürk’ün 7 Aralık Kilis’in kurtuluş bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Soytürk’ün 7 Aralık Kilis’in kurtuluş bayramı ...
Rektör Karacoşkun’un Kurtuluş yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun’un Kurtuluş yıl dönümü mesajı
Op. Dr. Bülent Demir: "360 derece liposuction ile tepeden tırnağa değişin" Op. Dr. Bülent Demir: "360 derece liposuction şişmanlık tedavisi değil"
YEREL HABERLER Op. Dr. Bülent Demir: "360 derece liposuction ile ...
Kilis’te zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kilis’te zincirleme kaza: 3 yaralı
Bölgesel Amatör Lig Kilis Belediyespor:4 Gaziantep Anadoluspor: 2
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig Kilis Belediyespor:4 Gaziantep ...
Kilis’te zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kilis’te zincirleme kaza: 3 yaralı
Bal üreticilerine makine desteği
YEREL HABERLER Bal üreticilerine makine desteği
Kilis’te zeytinyağı fabrikaları tam kapasite çalışıyor Kilis’te zeytinyağı fabrikaları tam kapasite çalışarak zeytinleri yağa dönüştürüyor
YEREL HABERLER Kilis’te zeytinyağı fabrikaları tam kapasite ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.