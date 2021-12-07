Kilis’te “İman ve İstiklal Şehitlerine Vefa” programı düzenlendi

Kilis’in Kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle “İman Ve İstiklal Şehitlerine Vefa” programı düzenlendi.
Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 7 Aralık Kilis’in Kurtuluşunun 100. Yılı Münasebetiyle, Şehit Yunus Emre Doğan Üniversite Camii’nde “İman ve İstiklal Şehitlerine Vefa” konulu program gerçekleştirildi. Programa Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, askeri yetkililer, protokol üyeleri, İl Müftü Vekili Recep Çarpar, İl Müftü yardımcıları, Şube Müdürleri, Gençlik Koordinatörleri, Murakıplar, gençler, öğrenciler ve Kilis halkı katıldı.
Kilis’in kurtuluş mücadelesinde şehit olanların ruhlarına ithafen Kuranı Kerim ve Mevlidi şerif okunduğu program, yapılan dualarla sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.