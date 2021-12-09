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Kilis’te "Aşını Yaptır Ödülünü Al" kampanyası

İHA

Kilis’te "Aşını Yaptır Ödülünü Al" kampanyası

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Aşını Yaptır Ödülünü Al" kampanyası çerçevesinde üniversite öğrencileri ödüllendirildi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Genç nüfusta aşı oranını yükseltmek için başlatılan "Aşını Yaptır Ödülünü Al" kampanyası ile Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Ebru Dayan, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.Sınıf Öğrencisi Sümeyra Bağlı ve İslami İlimler Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Hümeyra Akkaya, Vali Recep Soytürk ve 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. M.Doğan Karacoşkun tarafından ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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