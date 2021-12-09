OSB müteşebbis heyeti toplandı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında PolateliŞahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı yapıldı.

Kilis ve Gaziantep tarafından ortak kurulan Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar arsa tahsisi aşamasına geldi. Vali Recep Soytürk başkanlığında

Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı. Arsa tahsis aşamasına gelen Türkiye’nin en büyük OSB’leri arasında yer alacak Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde gelinen süreç masaya yatarıldı. Vali Recep Soytürk, yaptığı açıklamada, “Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı ilgili kurum ve kuruluşlar ile Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin katılımıyla toplantı yaptık. Toplantıda gündeme ilişkin konularla ilgili olarak görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda kararlar alındı” ifadesini kullandı.

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