Belediye meclisi toplandı

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Belediye Meclisi, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, başkanlığında toplantı.

Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı Kilis Belediyesi Av. Mehmet Abdi Bulut Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Servet Ramazan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ve birim müdürler katıldı.

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