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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 Bin aileye gıda kolisi

İHA

7 Bin aileye gıda kolisi

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü nedeniyle 7 bin aileye 7 bin gıda kolisi dağıtmaya başladıklarını söyledi.
Başkan Servet Ramazan, Gıda Bankası aracılığıyla Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "7 bin aileye 7 bin koli" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine destek verdiklerini ifade etti. Desteklerin dağıtımına başlandığını belirten Ramazan, "Başlattığımız yardım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya her daim devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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