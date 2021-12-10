Kahraman ecdadın mezarları temizlendi

Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında kahramanlık destanı yazan Kuvayi Milliyecilerin mezarları AK Partili gençler tarafından ziyaret edilerek temizlik ve bakımları yapıldı.

1960 yılında dönemin Belediye Başkanı Celal Barış tarafından Kuvayi Milliye ve Mücahitlerine tahsis edilen Asri mezarlıkta yatan kurtuluş mücadelesinin kahramanlarının bulunduğu 33 mezarın bakım ve temizliği AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapıldı.

Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara, “ Kilis’in Kurtuluşunun 100.yılında ilimiz Asri mezarlığında bulunan şehrimizin kurtuluşu için canla başla mücadelede eden Kuvayı Milliye Şehitlerimizin Mezarlarını ziyaret ederek Temizliğini Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile gerçekleştirdik. Bu vesileyle; Bu güne kadar verilen tüm mücadelelerde canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.