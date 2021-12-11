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Diş çekiminde kaybedilen, sadece diş değil Diş kaybı çene kemiği erimesine yol açabilir

İHA

Diş çekiminde kaybedilen, sadece diş değil Diş kaybı çene kemiği erimesine yol açabilir

Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerem Turgut Atasoy, diş kaybı yaşayanlara önemli bir uyarıda bulunarak, “Diş çekimi sonrasında çene kemiğinde erime görülebiliyor. Çalışmalar, 1 yıl boyunca boş kalan bölgede kemiğin yüzde 50’den fazla oranda kaybedildiğini gösteriyor” dedi.
Uzun zamandır ağrıyan dişini çektirenlere uyarılarda bulunan uzmanlar, diş çekiminde kaybın yalnızca diş olmadığını belirtti. Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerem Turgut Atasoy, dişlerin çekilmesi halinde çene kemiğinde de erime görülebildiğini söyleyerek,“Dişlere çiğneme ile iletilen fiziksel kuvvetlerin, çene kemiğinin varlığını uyarıcı ve hücre yenilenmesini oluşturucu etkisi olduğu bilinmektedir. Dişlere destek sağlayan çene kemikleri, dişlerin çekilmesi halinde bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Kemiğe doğrudan iletilen fiziksel kuvvetler ortadan kalktığı için çene kemiklerinde erimeler görülebilmektedir" dedi.
“Yaşla birlikte alt çene öne doğru kayar”
Yaşlılığa bağlı olarak alt çenenin öne doğru kaydığını dile getiren Dr. Kerem Turgut Atasoy, diş eksikliği olan kişilerde bu durumun daha ileri boyutta olduğunu ifade etti. Atasoy, “Doğal kemik yapım ve yıkım fizyolojisinde, üst çene kemikleri önden arkaya, alt çene ise arkadan öne doğru erir. Yaşlılığa bağlı olarak insanların alt çenesinin öne doğru gittiği bu durum, özellikle diş eksikliği olan kişilerde çok daha bariz şekilde gözlenmektedir. Ve ‘pseudo prognatizm’ diye bilinen şiddetli kemik erimesine bağlı olarak alt çenenin önde durması ve buna bağlı içbükey bir yan yüz profili oluşmasına yol açmaktadır" şeklinde konuştu.
“Diş çekildikten sonra implant tedavisi uygulanmalı”
Diş çekildikten sonra boş kalan bölgede kısa süre içinde yeni kemik dokusu oluştuğunu sözlerine ekleyen Dr. Atasoy, kemik erimesinin önüne geçmek için vakit kaybetmeden söz konusu bölgeye implant tedavisi uygulanması gerektiğini belirterek,p “Diş çekimi olan bölgede, iyileşmeyi sağlayan hücrelerin kan akımıyla bölgeye göçü sayesinde yeni kemik dokusu oluşturmak üzere bir iyileşme mekanizması başlar. Ortalama 3 ay içerisinde çekim soketinde yeni sağlam bir kemik dokusuyla karşılaşmak söz konusudur. Bu kemik dokusuna yönelik yapılan dental implant uygulaması, oluşan kemiğin erimesinin önlenmesi ve uzun dönemde varlığını korumasında büyük önem taşır. Diş eksikliğinde kemiğe fiziksel yük iletimi doğrudan bir şekilde implantlar sayesinde devam edebilmektedir" dedi.
“Zamanında, doğru tedavi uzun dönemde fayda sağlar”
Diş çekimi sonrası implant tedavisi uygulanmazsa çene kemiğinin eriyebileceğine dikkat çeken Atasoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yapılan bilimsel çalışmalar, diş çekimi sonrası 1 yıl süresince boş kalan bölgelerde kemiğin yüzde 50’den fazla oranda kaybedildiğini göstermektedir. Özellikle kadınlarda ileri yaşlarda osteoporoz, mevcut kemik yıkımlarının daha şiddetli seyredebilmesi için uygun bir zemin teşkil etmektedir. Zamanında yapılan, doğru bir implant tedavisi ile çene kemiklerinin fonksiyonsuzluğa bağlı erimelerinin önüne geçilmesi, kişinin uzun dönemde de şiddetli çene kemiği eksikliğine bağlı ileri cerrahi operasyonlara olan ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve hem maddi hem de manevi anlamda yorulmasının önüne geçmektedir.”

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