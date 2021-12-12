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Bahar Toksoy Guidetti, Kilis Aktif Yaşam Merkezi'ndeki yaşlılar ile buluştu

İHA

Bahar Toksoy Guidetti, Kilis Aktif Yaşam Merkezi'ndeki yaşlılar ile buluştu

Milli voleybolcu ve UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği savunucusu Bahar Toksoy Guidetti, Kilis Aktif Yaşam Merkezi'ndeki yaşlılar ile buluşarak, sosyal aktivitelere katıldı.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde Kilis’te açılan Aktif Yaşam Merkezi, bölgedeki 60 yaş ve üzeri Kilis’te yaşayan yöre halkına ve Suriyelilere fiziki, sosyal ve psikolojik bakım sunuyor. Bu kapsamda milli voleybolcu ve UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği savunucusu Bahar Toksoy Guidetti, Kilis Aktif Yaşam Merkezini ziyaret etti.
Bahar Toksoy Guidetti, Kilis Aktif Yaşam Merkezinin 137 kişiye ulaştığını ifade ederek, "Kadın ve erkek birlikte aktivitelerde bulunuyorlar. Herkesin burada sosyalleşmesi beni hem şaşırttı hem de çok mutlu etti. Buradaki ortam onların severek gelmeleri, sabah egzersiz ile başlamaları, günlerini dolu dolu geçirdikleri bir ortam" dedi.
18 yıldır profesyonel sporcu olduğunu ifade eden Bahar Toksoy Guidetti, "Sahada bir çok kız ve kadına rol model olmaya çalışıyoruz. Sadece rol model olmak yeterli değil, UNDP ile 2 yıldır çalıştığımızda bunu net olarak görmeye başladım. Sadece rol model olmak değil, onların önündeki engelleri kaldırmak için aksiyon almamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında Kilis’teki, bu kurum engelleri kaldırmak için çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Aslında bizim hep söylediğimiz kadınların iş hayatına katılmasını yardımlarıyla onların hayatlarını daha düzgün, sorumluluklarını daha farklı yönlere çevirmeleri için ortam sağlanmış oluyor. Burası emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Bahar Toksoy Guidetti, el işi yapan kadınlarla buluştu. Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Guidetti, söylenen türkülere eşlik etti. Daha sonra yaşlılar ile birlikte voleybol oynayan Bahar Toksoy Guidetti, gün boyu etkinliklere katılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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