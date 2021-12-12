Bölgesel Amatör Lig Elbeylispor:0 Kilis Belediyespor: 2

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Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor Elbeylispor’u deplasmanda 20 yendi.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Elbeylispor ile Kilis Belediyespor arasında karşılıkla ataklarla geçen maçın ilk yarısı golsüz kapandı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor’un gollerini 72 dakikada Özgür Dökme, 84 dakikada Oğuzhan Afşin kaydetti. Karşılaşma Kilis Belediyespor’un 20 üstünlüğü ile sona erdi.

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