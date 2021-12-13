Vali Soytürk’ten GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'a taziye ziyareti

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan’ın vefat eden annesi Hacı Döndü Kaplan için Kilis Valisi Recep Soytürk, taziye ziyaretide bulundu.
Bir süreden beri tedavi gören Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan’ın annesi Hacı Döndü Kaplan dün Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Erikli Yayla Köyünde defin edilmişti. Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli ilçesi Erikli Yayla köyüne giderek, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan’a taziye ziyaretinde bulundu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.